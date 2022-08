Ancelotti dimostra che si può costruire dal basso in verticale e si può fare gol con cinque tocchi

Il Real Madrid ha vinto anche la Supercoppa europea. Ha battuto 2-0 l’Eintracht Francoforte, gol di Alaba e Benzema. Partita senza storia. Decisive due azioni in verticale: la prima ha portato all’angolo che ha determinato il vantaggio. La seconda al raddoppio: in porta in tre tocchi. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

I tedeschi di Glasner, e orfani di Kostic, ci provano a far subire al Madrid la legge del contrappasso. Batterli con le loro stesse armi. Si mettono dietro, erigono una diga in mezzo al campo.

E una volta sfiorano anche il gol.

Ma il buon Carletto è lontano anni luce dagli ideologici tecnici contemporanei che giocano il “loro” calcio e osservano distrattamente gli avversari. Si fa infilare una volta sola, non di più. Figurarsi se perde una finale in contropiede. Lascia ad altri questi primati.

Il gol arriva al 37’ su azione da calcio d’angolo. Ma nasce un minuto prima. Quando i campioni d’Europa mostrano che si può costruire dal basso anche in verticale e si può andare in porta in cinque mosse. Non è ancora vietato.

Courtois che appoggia a Kroos. Dal limite della sua area, versante sinistro, il “professore” serve in verticale rasoterra Vinicius che viene incontro, chiede e ottiene triangolo a Benzema sulla linea di centrocampo e si invola a sinistra quasi come fece in casa del Manchester City. Il brasiliano rallenta, si accentra e calcia sul secondo palo. Tiro quasi imparabile, Trapp è bravissimo a sfiorare il pallone con la punta delle dita. Angolo. Da cui arriva il gol.