Valeria Marini: «Amo un uomo che ha 20 anni meno di me, facciamo l’amore dalla mattina alla sera»

Al CorSera: «Per Cecchi Gori ci sarò sempre. Sordi era di una simpatia travolgente. Sul mio fondoschiena, su un quadro, Fellini scrisse: “Ho deciso abito qui”».

Sul Corriere della Sera un’intervista a Valeria Marini. Parla del suo rapporto con la religiosità, con la fede. Va a messa con regolarità, prega.

«Tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo».

Confessa che un anno fa ha pensato di farsi suora.

«Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante».

C’è però il problema della castità, le fanno notare.

«La religione ci pone dei limiti e poi sta a noi rispettarli. Per me la regola più importante è: rispetta il prossimo come te stesso. Comunque, sinceramente, la castità è contro natura…».

Da piccola non voleva diventare una donna di spettacolo. Aveva altre ambizioni.

«Da piccola volevo salvare gli animali. Ho tanti ricordi belli nella tenuta dei miei nonni materni a Cagliari, con i coniglietti, le galline…».

Nata a Roma, si trasferì in Sardegna quando aveva 7 anni, dopo la separazione dei suoi genitori.

«Sono molto orgogliosa di essere sarda e di averne assimilato i valori. La lealtà, la forza di volontà, il rispetto per gli altri, la testardaggine, la generosità di condividere quello che hai conquistato».

Parla di suo padre.

«Lui era un uomo fantastico, aveva un’azienda di autoricambi. Mi ha trasmesso l’etica del lavoro, ma soprattutto una grande dolcezza. L’ho vissuto poco, per via della separazione, ma ricordo le sue “sgnoccolate”: erano i nostri abbracci».

Oggi la Marini ha una storia d’amore con l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi, con cui ha 20 anni di differenza.

«L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera».

Le chiedono se pensa di essere stata sfortunata in amore, finora.

«Ho pagato lo scotto della mia popolarità».

Su Vittorio Cecchi Gori, con cui è stata sposata:

«Gli ho voluto bene, ho affrontato grosse difficoltà al suo fianco. Ma non è una medaglietta da mettere al petto, amore è anche questo».

È vero che ha venduto un appartamento per aiutarlo economicamente?

«Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. E sì, è vero. Ma anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono».

Racconta i registi con cui ha lavorato. A partire da Alberto Sordi.

«Era un uomo di una simpatia travolgente, aveva dentro di sé tutti i personaggi. I suoi film nascevano dalla lettura dei giornali: vedeva una notizia, chiamava il suo sceneggiatore, Rodolfo Sonego, e scriveva il film».

Continua:

«Mi chiamava “Bella mia”. Durante le riprese, quando guidavo io la macchina, mi diceva sempre di stare attenta! Per due anni sono stata la donna più premiata d’Italia: mi voleva al suo fianco».

Definisce Zeffirelli «un faro», frequentava spesso la sua casa («era come entrare in un mondo incantato, arricchiva l’anima») e su Fellini:

«Ho un ritratto di Rinaldo Geleng: sul mio fondoschiena Federico scrisse “Ho deciso abito qui”».

Ha lavorato anche con Giuseppe Patroni Griffi.

«Mi scelse come protagonista femminile di Nata ieri. A dieci giorni dal debutto non sapevo a memoria il copione e lui si arrabbiò moltissimo. Però io sono veloce e infatti la volta dopo lo sapevo alla perfezione. Allora mi minacciò: “Se ti vedo ancora in tv ti sparo alle gambe”. Replicai che se non mi avesse vista in tv non mi avrebbe mai chiamata».

Le chiedono se ha mai avuto proposte indecenti.

«Le ho sempre evitate. Se arrivano, e sono arrivate, sta a te girare i tacchi e andartene».

I suoi fan cosa le regalano?

«Fiori, gioielli, madonnine, rosari… Accetto tutto, perché mi sembra di offenderli se li rifiuto».