Spalletti caccia Osimhen dall’allenamento. Stavano discutendo per un fallo. È il Napoli dei bad boys

Come la Lazio del 74. Il nigeriano furioso per un’entrata di Anguissa su Ostigard che non è stata ritenuta fallosa. Se l’è presa con Anguissa e chiedeva la punizione

Spalletti caccia Osimhen dall’allenamento. Pomeriggio nervosetto a Castel di Sangro. Luciano Spalletti ha allontanato Osimhen dall’allenamento nel corso della partitella. Il nigeriano stava protestando troppo, il tecnico toscano non gliele ha mandate a dire: «Stai parlando troppo, va’ a fare la doccia». Una decisione presa anche e soprattutto per evitare che la situazione degenerasse e magari ci scappasse qualche infortunio.

Tutto è nato per un intervento di Anguissa su Ostigard. Intervento che evidentemente non è stato fischiato da Spalletti. Osimhen si è rivolto in malo modo ad Anguissa, ha chiesto che venisse concessa la punizione. Poiché non si placava, Spalletti lo ha allontanato dall’allenamento. Tra l’incredulità del pubblico.

Un episodio che ha ricordato le partitelle di allenamento della Lazio di Chinaglia, con continue liti tra i calciatori. Solo che Maestrelli aveva un altro metodo, non allontanava nessuno altrimenti di partitelle non ne avrebbe conclusa nemmeno una. Come vi abbiamo scritto, è il Napoli dei bad boys.

PER FAVORE, NON INGABBIATE OSIMHEN, NON RENDETELO UN BRAVO RAGAZZO.