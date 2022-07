Schira: Kim si avvicina al Napoli

Kim si avvicina al Napoli, scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Per lui è pronto un contratto fino al 2027 a 2,5 milioni l’anno.

#KimMinJae is getting closer to #Napoli from #Fenerbache. He is the main target of Giuntoli and Spalletti as Koulibaly’s replacement. Ready a contract until 2027 (€2,5M/year). #transfers https://t.co/PrHr0X4XFh

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2022