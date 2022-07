La Roma si cautela: nell’offerta a Dybala i bonus sono legati anche alle presenze effettive in squadra

La Roma come l’Inter. Anche i giallorossi sono preoccupati per la tenuta fisica di Paulo Dybala, ecco perché nell’offerta recapitata ieri agli agenti dell’argentino dal diesse Tiago Pinto, sono comparsi i bonus legati alle presenze in squadra, proprio come fece a suo tempo il club nerazzurro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Avrebbe anche scelto, l’attaccante: quando Mourinho comincia a gonfiarti di parole e a concimarti l’ego è difficile non ascoltarlo. Poi però bisogna parlare di soldi e Tiago Pinto è partito con calma. Ha offerto agli agenti di Dybala 4,5 milioni a stagione per quattro anni, più i consueti bonus sostanziosi. In teoria non difficili da ottenere, in pratica una rete di salvataggio per il club, visto che l’argentino non è stato esente da guai fisici in tempi recenti. Quindi, aumenti di stipendio legati anche alle presenze effettive in squadra. Per risultare più convincente, Pinto ci ha aggiunto una clausola rescissoria di dimensione segreta, ma non molto elevata, che permetta a Dybala di liberarsi dal contratto con la Roma anche alla fine della prima stagione. Casomai le cose non funzionassero o arrivasse un’offerta irrinunciabile”.