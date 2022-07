Il Daily Mail: lo United vuole 13 milioni per Ronaldo, Chelsea e Napoli interessati

Il portoghese ha saltato anche il quarto allenamento. È probabile che domani non partirà neanche per la Thailandia con la squadra

Il Manchester United continua ad insistere sulla sua linea: Cristiano Ronaldo non è ANCORA in vendita. Così scrive il Daily Mail, che però – e non è un dettaglio, anzi – fa notare che il portoghese ha saltato pure il quarto giorno di allenamento, e che è molto probabile che domani non salirà sull’aereo che porterà i suoi compagni di squadra in Thailandia, dove lo United passerà alcuni giorni per il tour estivo. In tutto ciò, aggiunge il giornale inglese, Chelsea e Napoli continuerebbero a drizzare le orecchie, e sarebbero in pressing coi Red Devils per un accordo da 13 milioni di sterline, che permetterebbe alla squadra di ten Hag di recuperare almeno i soldi investiti per prendere Cr7 dalla Juve meno di un anno fa.

Formalmente, l’assenza di Ronaldo è genericamente condotta a «motivi familiari». Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, però, non pensar male diventa davvero difficile.