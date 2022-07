Gazzetta: il Napoli sogna il doppio colpo in attacco: Raspadori più Broja (o Simeone)

Nelle preferenze del Napoli, Raspadori ha superato Deulofeu, scrive la Gazzetta dello Sport, tanto che il club di De Laurentiis è pronto a presentare un’offerta di 25 milioni al Sassuolo. Ma soprattutto Raspadori non implica l’esclusione di Simeone (o dell’albanese Broja).

Nell’incastro ci finirebbe dentro anche uno tra Broja e Simeone, nel ruolo di prima alternativa ad Osimhen ma l’arrivo dell’albanese – o in subordine quello del Cholito – non chiuderebbe affatto le porte a Raspadori, anzi nei sogni del Napoli c’è una clamorosa “doppietta”.

Raspadori è preferito a Deulofeu perché ha caratteristiche simili a quelle di Mertens.

“Questo perché Raspadori è, senza ombra di dubbio, il calciatore più simile a Dries Mertens nel panorama del nostro campionato, oltre che per il fatto di essere più duttile dello spagnolo dell’Udinese. In pratica, dunque, il Napoli è pronto ad un’offerta importante (si spingerebbe fino a 25 milioni di euro) per Raspadori perché lo ritiene “uno e trino”, capace cioè di agire dietro Osimhen, da attaccante esterno di sinistra e, se necessario, da “falso nueve”. De Laurentiis si è già speso per Raspadori con l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ed ha capito da quest’ultimo che la montagna da scalare è particolarmente alta ma non si è perso d’animo e medita già un rilancio”.