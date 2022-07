De Laurentiis: «Simeone? Bisogna vedere che dice Spalletti. È troppo simile a Osimhen»

Aurelio De Laurentiis smorza l’entusiasmo su Diego Simeone:

«Simeone? Bisogna vedere che dice Spalletti. È troppo simile a Osimhen. Non è complementare a Osimhen, Petagna lo è di più, anche se non giochiamo col 4-4-2, quindi non dobbiamo giocare con due attaccanti. Le partite durano 90 minuti, nessuno deve offendersi se entra a partita in corso».