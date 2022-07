CorSport: Kim sta per diventare un giocatore del Napoli, si lavora ai dettagli

La questione Kim sta per entrare nel vivo, scrive il Corriere dello Sport. Per Spalletti il coreano rappresenta la priorità. Il Napoli ha sbaragliato la concorrenza.

“La storia, insomma, sta per entrare nel vivo: il rischio di un’asta è sfumato dopo la brusca frenata del Rennes, mentre Everton e Inter hanno chiesto info senza grandi velleità”.

Ieri l’allenatore del Fenerbahce, Jorse Jesus, ha annunciato l’addio del giocatore, parlando di un club che pagherà la clausola di 20 milioni per liberarlo.

“La vita di Kim Min-jae sta per tingersi di azzurro. Con il Fenerbahce la vicenda era già stata sistemata nel momento in cui era stata comunicata la disponibilità a coprire l’intero importo della clausola rescissoria da 20 milioni di euro e dunque restava esclusivamente da definire l’accordo con il giocatore. Il ds Giuntoli ha lavorato costantemente alla trattativa, calando ovviamente il jolly della Champions come carta principale: uno spartiacque, un valore aggiunto che ha fatto la differenza tanto da indurre Kim a fare marcia indietro con il Rennes”.