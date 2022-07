CorSera: il Napoli ha chiesto informazioni per Sanchez che gradirebbe la destinazione

In un pezzo dedicato agli indesiderati di lusso, ovvero ai calciatori fuori squadra, esclusi dal progetto, il Corriere della Sera scrive di Alexis Sanchez, ormai fuori dai piani di Simone Inzaghi. Per lui ci sarebbe stato anche un timido interessamento del Napoli.

“Il club nerazzurro vuole liberarsene, derubricare dal monte ingaggi il suo ricco stipendio da 7,5 milioni di euro. Non un’operazione semplice. Sanchez, 33 anni eppure in fase calante da tempo, ha an- cora voglia di calcio di primo piano. Non accetterebbe, insomma, una soluzione stile Vidal (finito al Flamengo). In queste settimane ha ricevuto un paio di proposte da Villarreal e Marsiglia. Non solo. Una timida richiesta di informazioni è arrivata anche dal Napoli, destinazione gradita al giocatore, ma non sembra ci siano margini di manovra”.