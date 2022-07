Coca Cola diventa Global Partner del Napoli. Il club: «Fieri di accogliere un brand prestigioso e vincente»

Un nuovo sponsor d’eccezione per il Napoli di De Laurentiis: dopo gli accordi con Konami, Ea7 ed Amazon, un’importante azienda quale Coca Cola diventa Global Partner della Ssc Napoli. L’annuncio con un video sui social, le informazioni con un comunicato stampa diffuso dalla società attraverso il proprio sito ufficiale.

La nota ufficiale:

Milano, 4 luglio 2022 – SSC Napoli e Coca-Cola annunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in qualità di Global Partner, con l’esclusività nella categoria dei soft drinks. Coca-Cola ha una lunga storia di vicinanza allo sport e alle principali manifestazioni calcistiche a livello globale, e da sempre unisce le persone, accompagnandole in tutti i momenti di divertimento e convivialità. Elementi che sono propri del mondo del calcio, perchè niente unisce di più che condividere una passione. La partnership sottolinea il forte legame dell’azienda con l’Italia, dove è presente e produce da oltre 90 anni, e in particolare con la Campania. È infatti a Napoli che nel 1955 nasceva una bevanda nota a livello globale come Fanta, con succo d’arance ancora oggi 100% italiane. Dal 1974 è inoltre attivo lo stabilimento di Marcianise (CE), polo produttivo di Coca-Cola HBC nel Sud Italia. È stata dunque la profonda connessione con la città che ha portato Coca-Cola e SSC Napoli a incontrarsi e a siglare una partnership per comunicare i valori e l’amore per questo sport, che è elemento fondamentale dell’identità partenopea. La collaborazione prevede, per esempio, lo sviluppo di attività di visibilità e di campagne a punto vendita, la produzione di contenuti social e la distribuzione di biglietti per lo stadio e merchandising dedicato.