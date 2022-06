Spalletti e De Laurentiis non possono separarsi prima dell’inevitabile teatrino?

POSTA NAPOLISTA – Finirà con il tecnico che sparerà a palle incatenate contro il club e verrà licenziato. Non è meglio cominciare subito un nuovo progetto?

La società ha capito che Spalletti non è all’altezza delle aspettative e vorrebbe sbarazzarsene senza rimetterci. Da un lato c’è l’avido padrone che non vorrebbe pagare due allenatori contemporaneamente, dall’altro l’esoso dipendente che non darà mai dimissioni volontarie rinunciando al lauto stipendio. Si proseguirà insieme portando avanti le proprie linee, la dirigenza imporrà giocatori e direttive con il tecnico che se ne fregherà altamente.

Quando le cose si metteranno male (perché succederà) Spalletti si presenterà ai media e, conscio di essere all’ultimo anno di carriera, sparerà a palle incatenate contro la proprietà rea di non aver esaudito le sue richieste. Il licenziamento sarà, a quel punto, automatico.

La mia domanda è: non sarebbe meglio separarsi subito, cominciare finalmente un progetto che abbia una valenza poliennale e al contempo non mandare a buone donne la prossima stagione? I tifosi che non si abbonano, disertano lo stadio e nemmeno guardano la pay tv, meritano di essere criticati quando conoscono in anticipo come finirà questo teatrino? Con quale voglia devo spendere dei soldi (che servono più che mai) per dei personaggi che non mi rispettano minimamente?