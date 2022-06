Serie A, BeIn si rifà avanti per i diritti tv in Medioriente

Lo scrive Milano Finanza. Si tratta di un’offerta simile per importo ma diversa per contenuti e tempi rispetto a quella di Abu Dhabi. Polemica Casini-De Siervo

Per i diritti tv della Serie A in Medioriente, si sarebbe rifatta avanti BeIn. Lo scrive Milano Finanza. L’offerta è simile a quella avanzata da Abu Dhabi, ma con contenuti diversi.

“Come noto, Abu Dhab ha messo sul piatto 140 milioni per trasmettere la Serie A nella regione per un periodo di cinque anni (riducibile a tre con il pagamento di una penale di 5 milioni) e ha ventilato la disponibilità a ospitare quattro edizioni della Supercoppa per 22 milioni annui”.

“Nelle ultime ore, però, sul tavolo del presidente della Lega, Lorenzo Casini, sarebbe arrivata un’altra proposta. A sorpresa, stando a quanto appreso da questo giornale, proprio Bein si è rifatta avanti per la Serie A, con un’offerta simile per importo ma diversa nei contenuti e nei tempi rispetto a quella di Abu Dhabi. Sulla Supercoppa è invece tornata alla carica Riad, il cui contratto scadrà dopo la prossima edizione 2022/23. L’agenzia saudita Sela ne avrebbe chiesto formalmente il rinnovo per sei anni fino al 2030, con un compenso di 23 milioni a edizione più bonus da concordare. La proposta di Riad contempla anche una revisione del format che dovrebbe comprendere quattro squadre: le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia. La nuova Supercoppa si svolgerebbe dunque in tre partite, due semifinali e una finale. La squadra vincitrice andrebbe infine ad affrontare il club vincitore della Super Cup saudita”.