Sacchi: “Attenti agli infortuni, serviranno muscoli forti. Il Napoli comincia con quattro trasferte”

Sulla Gazzetta commenta stagione e calendario: “Verona, Fiorentina, Lazio e Milan in trasferta nelle prime sette giornate sono un bel cominciare”

La Gazzetta intervista Arrigo Sacchi sulla prossima Serie A, sulle difficoltà di una stagione spezzata in due per il Mondiale in Qatar a dicembre.

Si giocheranno fino a 21 partite in tre mesi.

«Mamma mia che tour de force! Vuol dire 7 partite al mese, c’è il rischio di molti infortuni perché i ritmi sono aumentati. Di conseguenza pure per il Mondiale c’è un pericolo: che perda campioni, dunque appeal». «Questa è una stagione per giocatori fisicamente forti, tosti. I muscoli saranno determinanti. Non più della testa, però, che è sempre la parte del corpo più importante: se s’infortuna quella lì, sono guai!».

Il calendario del Napoli.

«Verona, Fiorentina, Lazio e Milan in trasferta nelle prime sette giornate sono un bel cominciare… E le partite di Champions sono dopo la sfida dell’Olimpico contro la Lazio e prima di quella di San Siro contro il Milan. Servono muscoli già rodati».