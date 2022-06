L’intervista a Sabatini significa che il Milan ha fatto fuori Maldini? O è asciuto pazzo il Napoli…

Al Corsera il ds ha detto che merita la Champions, ha parlato di Massara. Ha troppa personalità per piacere a De Laurentiis, sarebbe una svolta epocale

Gli indizi sono i seguenti:

– intervista di Sabatini al Corriere della sera quotidiano milanese per eccellenza.

– Nell’intervista, a proposito del suo futuro, dichiara: «Guardo avanti, guardo in alto. Merito certi palcoscenici, la Champions per intenderci. Ci sono alcuni segnali, e so che succederà qualcosa».

– La domanda finale è su Massara (braccio destro di Maldini al Milan) e Sabatini risponde così: «Fenomenale, ragazzo colto, sensibile, educato. È un uomo spietato, in un certo senso, perché non ha difetti. Sa cosa dire, parla le lingue, conosce i giocatori e sa dove andare a cercarli. Appunto, un uomo spietato».

Ora la domanda è: dove andrà Walter Sabatini? Le squadre in Champions sono quattro. L’Inter è da escludere. Fondamentalmente anche la Juventus. Restano Milan e Napoli.

In teoria Walter Sabatini sarebbe perfetto per Napoli. Conosce benissimo Spalletti. Sarebbe l’uomo giusto per il rilancio d’immagine del club. Sarebbe funzionale alla politica di De Laurentiis. Oltre che un innalzamento da montagne russe del livello culturale del club. Sarebbe però una rivoluzione nella politica di De Laurentiis. Sabatini è un uomo dalla personalità debordante, che di certo non avrebbe timore reverenziale nei confronti del presidente o di altri vertici societari. Insomma verrebbe meno il principio fortemente gerarchico che da sempre caratterizza Napoli. Sarebbe una svolta paragonabile alle scoperte di Copernico. Ci speriamo molto, ci crediamo poco.

Il Milan invece… Pochi giorni fa Paolo Maldini ha concesso un’intervista alla Gazzetta in cui ha sparato a pallettoni contro la società. Il suo contratto è in scadenza, nessuno si è fatto vivo con lui né con Massara. I ben informati dicono che quell’intervista non è piaciuta. Maldini sarebbe a fine corsa. E chi meglio di Sabatini per sostituirlo? Visti anche gli ottimi rapporti con Massara? Ancora qualche giorno e sapremo. Del resto sono pochi coloro i quali credono che la rottura con la Salernitana sia avvenuta realmente per le commissioni da dare ai procuratori.