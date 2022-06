L’Ifab ha deciso: le cinque sostituzioni diventano definitive

L’International Board rende definitiva la regola sui cambi introdotta durante l’emergenza Covid e più volte prorogata

L’International Board (Ifab) ha deciso di rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni nel calcio, misura introdotta in via straordinaria durante la pandemia. Finora i cinque cambi sono stati prorogati più volte, fino al 31 dicembre 2022. Oggi, la decisione ufficiale. L’IFAB ha accolto le raccomandazioni del Football and Technical Advisory Panels e la richiesta dell’intera comunità calcistica, introducendo questa opzione in modo permanente, nel corso della sua 136ª assemblea generale annuale, in corso a Doha, in Qatar.

Restano confermati i tre spazi per le sostituzioni, più l’intervallo. Inoltre, si è deciso di aumentare da 12 a 15 il numero massimo di sostituti nominati sulla scheda della squadra.

Sono stati anche discussi i processi in corso sulle sostituzioni dei calciatori che hanno subito commozioni cerebrali, possibili alternative al fuorigioco e gli ultimi sviluppi tecnologici a supporto degli ufficiali di gara. I membri hanno convenuto di stabilire iniziative per affrontare questi problemi, comprese potenziali prove con le telecamere indossate dagli arbitri nel calcio di base per adulti.