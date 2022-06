Il presidente della Ligue 1: «Nei nostri stadi ci sono dei criminali, dobbiamo sbatterli fuori»

Il presidente della Lega calcio francese, Vincent Labrune, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe parlando dei sempre più frequenti scontri tra tifosi che si verificano in Ligue 1.

“Abbiamo avuto una stagione catastrofica dentro e fuori dal campo. Dobbiamo cambiare marcia in modo molto forte. Alla Lega ci assumeremo le nostre responsabilità, i club devono anche prendersi le loro ed essere consapevoli che devono aiutarci ed aiutare le autorità pubbliche. Mi sconvolge quando sento L’associazione nazionale dei tifosi dire che ci sono sostenitori buoni e cattivi, ultras buoni e cattivi. No, ci sono tifosi e ultras. Mi piace molto il fervore positivo degli ultras ma oggi ci sono criminali nei nostri recinti. Dobbiamo farli uscire dagli stadi. È un miracolo che non ci siano stati morti a Saint-Étienne durante la partita contro l’Auxerre. Non voglio vivere la morte in uno stadio mentre sono presidente. Vogliamo essere la Lega dello sviluppo, non la Lega della guerra allo stadio. Mi appello a tutti, alla vostra responsabilità. Dobbiamo essere coraggiosi e mettere questi criminali dove devono essere, non negli stadi».