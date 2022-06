Il Guardian: «Finale Champions, i capi sicurezza Uefa non furono informati, falliti tutti i protocolli»

Quella notte non ha funzionato niente: Pavlica, e il suo delegato senior per la partita Cvrk, non furono coinvolti nella gestione dell’emergenza

Il “fallimento” della sicurezza la sera della finale di Champions è già stato ammesso dalla Polizia di Parigi. Ma quella sera non ha funzionato nulla, a vari livelli. Oggi il Guardian rivela che il capo del dipartimento di sicurezza della Uefa e l’alto funzionario della sicurezza per la finale non furono coinvolti attivamente nel centro di controllo dello Stade de France, mentre la folla precipitava nel caos.

Gli ufficiali di sicurezza Uefa di grado inferiore in servizio alla finale di Parigi il 28 maggio – scrive il giornale inglese – hanno lavorato freneticamente per cercare di rimediare ai pericolosi sviluppi fuori dallo stadio. Tuttavia, Zeljko Pavlica, il capo della sicurezza dell’Uefa (l’amico di Ceferin), e il suo delegato senior per la partita, Zoran Cvrk, non furono coinvolti nella gestione dell’emergenza.

“Una fonte a conoscenza degli eventi all’interno del centro di controllo ha affermato che avrebbero dovuto convocare una riunione ufficiale di crisi, ma non è mai stata convocata, e i protocolli stabiliti che ne sarebbero derivati ​​non sono stati seguiti”.

Nelle finali e nelle partite più a rischio la Uefa delega un alto funzionario a mantenere i contatti con il team di comando, con la possibilità di intervenire se necessario. Gli ufficiali del centro di controllo hanno contatti ufficiali con tutti gli organismi necessari per preservare la sicurezza e in occasione di un evento importante, inclusi la polizia, i medici, le emergenze e i rappresentanti delle autorità locali. Fonti del Guardian dicono che però il coinvolgimento dei “pezzi grossi” non c’è mai stato.