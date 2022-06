Finale di Champions, la Polizia di Parigi: «Abbiamo fallito, chiediamo scusa ai tifosi inglesi e spagnoli»

Lallement ammette la “bugia” dei 40.000 senza biglietto: “Non so da dove sia uscita quella cifra, un errore i lacrimogeni. Ferita l’immagine della Francia”

Il capo della polizia di Parigi Didier Lallement ha riconosciuto il “fallimento” dell’organizzazione della sicurezza la sera della finale di Champions League. Si è scusato per aver usato lacrimogeni contro i tifosi che cercavano di entrare allo stadio, e ha anche ammesso la “bugia” dei 30.000 tifosi con biglietti falsi.

“È ovviamente un fallimento”, ha detto Lallement rispondendo ad una commissione del Senato francese che indaga su quella che solo per un caso non si è trasformata in una strage: “È stato un fallimento perché le persone sono state spinte e attaccate. È stato un fallimento perché l’immagine del Paese è stata minata. Chiediamo scusai ai tifosi inglesi e spagnoli”. I lacrimogeni? “Non dovevamo usarli, ma non c’era altro modo per contenere la pressione della gente”.

“La cifra dei tifosi senza biglietto – ha ammesso – non aveva una basi scientifiche, ma semplicemente veniva dal riscontro di informazioni essenziali. Forse mi sbagliavo sui 30-40.000, ma non ho mai affermato che la cifra fosse perfettamente corretta. Che fossero 40.000, 30.000 o 20.000, non cambia il fatto che c’erano decine di migliaia di persone. Le 30-40.000 persone che ho citato non erano nelle immediate vicinanze dello stadio, erano oltre i posti di blocco. Ovviamente non c’erano dalle 30.0000 alle 40.000 persone davanti ai cancelli dello stadio. È ovvio, nessuno l’ha mai detto, non so da dove provenga questo dibattito”.