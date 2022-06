Il Giornale: il Milan rischia di pagare caro lo stallo su Maldini, il Psg è su Renato Sanches

I rossoneri sono fermi e il Psg ha offerto al Lille 20 milioni (il Milan 15). Il club non può rilanciare perché non si conosce nemmeno il budget di mercato

Sul Giornale Nicolò Schira fa il punto sulle trattative di mercato, anche sul Psg che sta provando a soffiare Renato Sanches al Milan.

Sognando di vincere quella Champions League a cui ambisce anche il Paris Saint Germain che ha sorpassato il Milan nella corsa a Renato Sanches. I rossoneri da mesi hanno l’accordo economico col centrocampista portoghese per un quadriennale da 3,5 milioni a stagione più 1 di bonus, ma nelle ultime ore c’è stata l’irruzione dei transalpini. Il Paris ha, infatti, offerto 20 milioni al Lille (Milan propone 10 più 5 di bonus), strappando il sì della società e mettendo così i rossoneri in posizione di svantaggio. Il Diavolo in questo momento non può rilanciare, visto l’impasse societario legato al nuovo corso Red-Bird che non ha ancora comunicato a Maldini e Massara il budget a disposizione per il mercato estivo (senza dimenticare che entrambi i dirigenti sono a scadenza tra 12 giorni…). Una fase di stand-by che rischia di costare carissima, con Sanches che può sfumare dopo un lungo corteggiamento.