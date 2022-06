Il CorSport sul rinnovo di Italiano: sarà la prima estate senza crisi di nervi per la Fiorentina di Commisso

Ieri la notizia del rinnovo di Italiano con la Fiorentina, con la trattativa che, dopo un lungo stallo, dovrebbe ormai essere conclusa con l’accordo su ogni dettaglio. Oggi il Corriere dello Sport scrive che sarà la prima estate senza stracci che volano, per il club presieduto da Commisso.

“Nessuna estate sull’orlo di una crisi di nervi. Pericolo scampato – così pare – dopo l’accordo in dirittura d’arrivo per il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano, che ha allontanato i dubbi sul futuro della Fiorentina e si è posto come garanzia in vista della nuova programmazione tecnica. Quella che prenderà il via domani sarà dunque la prima estate dell’era Commisso realmente tranquilla, dopo gli stracci che nel 2019 erano volati con Federico Chiesa, le polemiche l’anno successivo per la conferma di Beppe Iachini e il divorzio di appena dodici mesi fa che si consumò in soli ventitré giorni tra la dirigenza e Rino Gattuso”.