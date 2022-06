Il calcio è cambiato, la qualificazione Champions vale più dello scudetto (che pure vorrei vincere)

Caro Napolista, mi chiamo Matteo, ho 57 anni, sono nato e residente in provincia di Napoli, e da sempre (da età evolutiva/cognitiva, circa 4 anni) sono un tifoso del Napoli, passione trasmessami da mio nonno, e lo sarò per sempre essendo una delle due cose certe della vita: la squadra del cuore e la genitorialità da parte di madre. Quindi, dai primissimi anni ’70 ad , seguo assiduamente la mia squadra del cuore: radiolina, 90° minuto, la Sportiva, Eurogol (raramente, quando capitava, condotta dai giornalisti Gianfranco De Laurentiis e Giorgio Martino su finire degli anni 70: era una magia! Ricordo che, io ed i pochissimi tifosi del Napoli delle scuole medie, attendavamo il mercoledì sera tardi per goderci tutti i gol delle partite di coppe e sognavamo che un giorno ci fosse anche il nostro amato Napoli a sfidare quei campioni di ogni nazione in quei fantastici stadi e poter dimostrare loro che “ci siamo anche noi tra i grandi!”), tv a pagamento, presenza in stadi d’Italia (Napoli e varie città) e all’estero (Marsiglia in Champions).

Ho pianto, ho imprecato, mi sono disperato, mi sono illuso, ho sognato, ho sperato e, a volte, ho anche gioito, non solo quando si vinceva un trofeo (rarissime volte, ahimè) ma anche quando la mia squadra si classificava per poter partecipare ad una manifestazione europea.

Sono stati, quindi, anni vissuti da tifoso di una squadra “media”, come la stragrande maggioranza dei tifosi nel mondo perché le statistiche parlano chiaro: tutti partecipano ed uno vince e le vincitrici sono, solitamente, le squadre delle città più ricche e meglio organizzate in qualsiasi campo socio/industriale. Napoli, piaccio o no, non lo è e, molto probabilmente, non lo sarà mai. Basti pensare che ci piangiamo addosso da 160 anni per il furto dei Savoia senza però prendere un minimo slancio produttivo. Ma si sa, la colpa è della camorra che ci tarpa le ali per il progresso (parafrasando Churchill, e la sua famosa frase pronunciata sugli italiani all’indomani dell’ , si potrebbe dire che in Campania ci sono 12 milioni di abitanti: 6 brava gente e 6 camorristi).

Lo stesso dicasi per il calcio del resto, le squadre del Nord, non ci fanno vincere lo scudetto. Ce lo rubano! Tralasciamo che hanno i migliori giocatori, più soldi, migliori strutture, più storia, più attitudine alla vittoria e, perché no, migliori agganci, ebbene, tutto questo non conta: sono dei ladri. Siamo napoletani, il top per la Kleenex! Ci vantiamo di essere il popolo più furbo, scaltro e resiliente al mondo per poi constatare che tutti ci maltrattano e ci fregano, da secoli, come poveri fessi, quindi, la domanda è: siamo quelli sulla croce o quelli che piantano i chiodi? Decidiamoci, con calma, ovviamente, ma facciamolo!

Tornando al mio amato Napoli, il calcio d’ è cambiato, si è evoluto come tutte le cose, da sempre. Una su tutte, al di là, ovviamente, dell’aspetto tattico/fisico, è il ruolo che hanno assunto i campionati nazionali, diventati dei trampolini di lancio per la partecipazione alle manifestazioni internazionali, le quali permettono più introiti e visibilità che consentono, alle società partecipanti, di poter restare in quella ristretta elite appetita da sponsor, pubblico e tv (diritti).