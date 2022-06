Gnonto: «L’esame di Mancini è stato difficile ma quello di maturità lo sarà altrettanto»

Non è rimasto sordo al richiamo del suo primo allenatore, Rino Molle, e così ha incontrato – poche ore fa – i bambini delle scuole calcio di Verbania, nonostante sia alle prese con l’esame di maturità, che sosterrà mercoledì a Busto Arsizio. Stiamo parlando di Willy Gnonto, l’uomo del momento per la Nazionale italiana. Il diciottenne attaccante dello Zurigo, al centro di diverse voci di mercato, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport proprio a margine dell’iniziativa. Le sue parole:

«L’esame di Mancini è stato difficile ma quello di maturità sarà altrettanto. Ora sono concentrato soprattutto su quello, cercherò di dare il massimo anche lì e spero di riuscire a superarlo. La scuola è un valore molto importante sia per me che per la mia famiglia: i miei genitori hanno sempre cercato di spingermi e di farmi andare avanti negli studi. Ora sono alla fine di questo percorso, cercherò di finire al meglio e poi se avrò l’opportunità proverò a continuare»