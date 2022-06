Gazzetta: il futuro di Gazidis è incerto, potrebbe decidere di dedicarsi ad altro

In autunno, quando andrà in scadenza, l’amministratore delegato si confronterà con Cardinale, ma, a oggi, è più che possibile immaginare un addio

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione dei dirigenti del Milan. Maldini e Massara attendono il rinnovo, finora parecchio travagliato. Ma anche il futuro dell’amministratore delegato del club rossonero, Ivan Gazidis, è incerto. La rosea scrive che il suo contratto scadrà a novembre e che potrebbe decidere di volgere i suoi interessi altrove.

“In tutto questo, a margine ma non troppo, il futuro di Ivan Gazidis. Il presidente Scaroni lunedì ha lasciato una frase in radio: «Siamo sicuri di contare su Gadizis fino al termine del contratto, a fine novembre». E poi… basta? In autunno l’amministratore delegato si confronterà con Cardinale e sceglierà il percorso che più ritiene appropriato ma, a oggi, immaginare un addio è più che possibile. Gazidis, in un quadriennio molto complicato dal tumore alla gola scoperto nel 2021, ha dato una grande mano a migliorare i conti del Milan e riportarlo in alto, nonostante le divergenze del passato e del presente con Paolo Maldini. Ora potrebbe essere lui a decidere di dedicarsi ad altro, tra cinque mesi”.