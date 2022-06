Gazzetta: De Laurentiis vuole cambiare portiere, l’obiettivo è Gollini

Il Napoli vorrebbe chiederlo in prestito all’Atalanta, con una formula per il riscatto. L’alternativa sarebbe Vicario, se l’Empoli non lo riscatta dal Cagliari

Sul futuro dei portieri del Napoli aleggia ancora una fitta nebbia. Si attende la risposta di Ospina all’offerta di rinnovo presentata dal Napoli e da quella dipende anche il futuro di Meret. La Gazzetta dello Sport scrive che però il presidente De Laurentiis vorrebbe cambiare e punta su Gollini, o, in alternativa, su Vicario.

“Spalletti si scopre ‘conservatore’ e spera di toccare il meno possibile la squadra arrivata terza lo scorso mese in campionato. Mentre De Laurentiis vorrebbe cambiare di più e in questo senso anche in porta vorrebbe respirare aria nuova”.

I nomi:

“Uno dei profili più seguiti, nel caso il cambiamento in porta andrà avanti, è sicuramente quello di Pierluigi Gollini, classe 1995, nell’ultima stagione al Tottenham, riserva di Lloris in Premier e titolare nelle Coppe. Il bolognese è rientrato dal prestito al suo club, l’Atalanta, che nel frattempo ha fatto la scelta Musso. Tra l’altro non è un segreto che il feeling tra Gasperini e il ragazzo non sia dei migliori. Il Napoli non ha ancora intavolato una trattativa, ma conta eventualmente di chiedere al club bergamasco una cessione in prestito, con qualche formula concordata di riscatto. Il ragazzo sarebbe felice di approdare in una grande piazza che partecipa alla Champions”.