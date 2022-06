“Fino all’ultimo secondo”, su Dazn la docu-serie sulla Serie A 2021/22 (con i dialoghi arbitri-Var)

Una serie in 4 puntate in onda da domani. Una collaborazione Dazn-Serie A, con immagini inedite, interviste e curiosità della passata stagione

Da domani, venerdì 24 giugno, su Dazn, sarà disponibile una docuserie sul campionato di Serie A conclusosi ormai un mese fa. Si chiama “Fino all’ultimo secondo” e nasce dalla collaborazione tra Dazn e la Lega Serie A. Racconterà i momenti più belli della stagione in quattro puntate, svelando anche i dialoghi tra gli arbitri e il centro Var di Lissone, oltre ad interviste ai protagonisti, curiosità e immagini inedite.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commenta l’iniziativa:

«Per la prima volta nella sua storia la Lega Serie A ha realizzato, in collaborazione con DAZN, una grande produzione audiovisiva dedicata alla competizione calcistica più importante tra quelle da noi organizzate. Ringrazio le Società per il loro contributo e i diversi protagonisti che ci hanno concesso immagini e interviste esclusive, questa docu-serie sul campionato appena concluso dimostra che siamo pronti a cogliere le sfide del futuro in un mondo che evolve rapidamente. La Lega deve entrare in una nuova dimensione, percorrendo la strada di una media company in grado di gestire i propri asset e produrre contenuti, è un passo fondamentale e necessario per restare competitivi e sviluppare il nostro settore».