CorSport: Politano e Ounas bloccano l’arrivo di Deulofeu

Prima di effettuare nuovi acquisti, il Napoli deve vendere. Ecco perché la cessione di Politano e Ounas, che non si sblocca, frena l’arrivo di Delulofeu, scrive il Corriere dello Sport.

“Gerard Deulofeu, il jolly individuato per rinforzare la trequarti, ha fatto scorta di pazienza, sa che non basta l’accordo raggiunto col Napoli per sentirsi già al Maradona, occorre l’incastro di qualche tassello e tra questi, oltre all’intesa ancora da perfezionare con l’Udinese (ma appare quasi una formalità) assumono rilievo le posizioni di Politano e Ounas. Entrambi sono in uscita ma tra una volotnà e la certezza di assecondarla c’è il mercato in cui è facile restare bloccati”.