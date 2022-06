Cavani: «Ho due o tre proposte in Europa, ma anche in Argentina e Brasile, non ho ancora deciso»

Sulla Gazzetta le dichiarazioni del Matador dall’Uruguay: «Prima voglio godermi le vacanze, poi analizzerò le proposte»

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni di Cavani sul suo futuro. Il Matador ha concluso l’esperienza biennale al Manchester United, ora è in vacanza in Uruguay. Dice di non aver ancora deciso cosa farà della sua carriera, ma che ha qualche proposta sia dall’Europa che in Argentina e Brasile.

“Ho due-tre proposte dall’Europa ma anche dall’Argentina e dal Brasile. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le proposte, ancora non ho deciso nulla”.