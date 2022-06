Iervolino: «Sarei onorato di avere Cavani alla Salernitana. Da tifoso, dico: fate uno sforzetto»

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato di alcuni temi (anche di calciomercato) legati al suo club, che si è separato poche settimane fa da Sabatini, ingaggiando De Sanctis come nuovo direttore sportivo. Resta, invece, Nicola.

«La salvezza è stata un’impresa, il mister è stato un campione. L’anno prossimo vogliamo una squadra rafforzata, competitiva, che possa salvarsi in tranquillità. Petagna da noi e Djuric al Napoli? Non ne so nulla, non vorrei che il direttore abbia ipotizzato delle cose, ma davvero non so nulla»

Cavani è un sogno.

Ederson uno dei calciatori più importanti per la salvezza.

«Ederson me l’hanno chiesto in tanti, ma io vorrei tenerlo. Per adesso non c’è nessuno spiraglio, ho rispedito al mittente tutte le proposte possibili. Non lo cederò. Tra lunedi e martedì faremo una ricognizione con De Sanctis e prenderemo tutte le decisioni. Poi ovviamente non costringo nessuno, non trattengo nessuno controvoglia e conterà anche la volontà del calciatore brasiliano. Se De Laurentiis me l’ha chiesto? No, o almeno non a me personalmente»