Capello: «Se i tecnici vogliono dare più ritmo, devono giocare meno sul portiere»

Al CorSera: «Uno recupera palla a metà campo e la prima decisione è darla laterale o indietro, toglie responsabilità. Per giocare in avanti prendi dei rischi e serve qualità»

Il Corriere della Sera intervista Fabio Capello. Tra i temi trattati c’è il Milan, che secondo l’ex tecnico procede troppo a rilento sul mercato.

«Hanno idee, ma non hanno scritto niente e le idee non si possono giudicare. Hanno dimostrato in precedenza di essere lungimiranti. La fortuna del Milan è avere uno abituato a vincere come Maldini: può trasmettere a tutti quella continuità che, dopo aver vinto uno scudetto o una coppa, ti fa venire voglia di azzannare quella dell’anno dopo.»