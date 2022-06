Baggio: «Non penso tornerei nel calcio. Il tempo passa veloce, la vita è fatta per fare le cose che ci piacciono»

Al CorSera: «La mia è stata una carriera di sofferenza. Sembrava che fossi un privilegiato, invece ero uno sfigato che non vedeva l’ora di arrivare a domenica per giocare».

Il Corriere della Sera intervista Roberto Baggio. Ita Airways gli ha dedicato il nuovo Airbus A350 che vola fino all’Argentina. Porta il suo nome. Proprio in Argentina, Baggio si rifugiò dopo aver lasciato il calcio, nel 2004.

«Ero al Brescia e ho giocato l’ultima partita il 16 maggio contro il Milan. Subito dopo ho fatto la cosa migliore: prendere un volo per Buenos Aires, deluso perché non avevo segnato».

Non vedeva l’ora di smettere…

«La mia è stata una carriera di sofferenza. Negli ultimi tempi mi dava fastidio non poter fare le cose assieme ai compagni per i miei acciacchi. Sembrava che fossi un privilegiato e invece ero uno sfigato che non vedeva l’ora di arrivare a domenica per giocare perché poi sarebbe venuto l’incubo, il lunedì o il martedì, con le ginocchia gonfie».

Le ultime partite?

«Uno strazio. Ero così a pezzi che mia moglie veniva a darmi una mano per uscire dall’auto».

Quante cicatrici ha?

Quando vi siete conosciuti lei e sua moglie Andreina?

Ed è andata esattamente così. Baggio parla anche dei rapporti non idilliaci con suo padre Florindo.

Alla prima cena a casa della sua futura moglie le hanno messo sul tavolo una bistecca intera…

«E a me è venuto d’istinto di dividerla per otto, come facevamo in casa. Non avevo capito che era tutta per me»