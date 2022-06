Ai Mondiali ci va il Galles, sfuma il sogno dell’Ucraina

Un’autorete condanna gli ucraini che non andranno in Qatar. Possono recriminare per un rigore dubbio. Il Galles mancava al Mondiale dal 1958

È sfumato il sogno mondiale per l’Ucraina. La Nazionale allenata da Petrakov, e che da oltre cento giorni è vittima della guerra lanciata da Putin, è stata sconfitta 1-0 dal Galles. La Nazionale di Bale giocherà quindi i Mondiali 2022 in Qatar. Mancava dal 1958.

Il gol decisivo è stato in realtà un autogol. Punizione di Gareth Bale, un insidioso tiro-cross su cui il capitano ucraino Yarmolenko ha avuto la sventura di tuffarsi e colpire di testa depositando la palla nella propria rete.

L’Ucraina ha giocato bene, ha provato in ogni modo a pareggiare e può recriminare per un fallo in area ai danni di Yarmolenko ma il Var ha deciso che non era rigore. che, nonostante il check Var, non cancella qualche dubbio. Non allo spagnolo Lahoz che lascia correre e non assegna il penalty.

Il Galles ha colpito anche un palo con Johnson alla mezz’ora della ripresa. Finisce 1-0 tra le lacrime di Zinchenko e compagni e e la festa rispettosa dei gallesi.