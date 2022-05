Topi, droga e criminali violenti, la prigione “incubo” di Becker: “prima notte terrificante”

Il reportage del Daily Mail su Wandsworth, dove la star del tennis passerà almeno 15 giorni prima di essere trasferito: una delle peggiori carceri inglesi

Dovrà passarci almeno 15 giorni, prima di finire in un carcere di categoria C, di sicurezza inferiore. La prigione di Boris Becker, nel frattempo, è un incubo. La descrive un reportage del Daily Mail: l’ex campione tedesco condannato a due anni e mezzo per reati fiscali, è rinchiuso in uno dei peggiori istituti carcerari d’Inghilterra, Wandsworth.

E’ uno squallido edificio vittoriano di 170 anni, sovraffollato, con episodi violenti all’ordine del giorno, infestato dai topi. I detenuti trascorrono più di 22 ore al giorno in celle fatiscenti. Secondo il rapporto stilato da Charlie Taylor, ispettore capo delle prigioni, l’abuso di droghe e i problemi di salute mentale sono ai livelli più alti per gli standard britannici. Il personale carcerario ha usato la forza 1.295 volte nel periodo preso in esame, quattro volte al giorno di media.

Il Daily Mail, con tutta l’attendibilità che può avere il tabloid, ha descritto anche le prime ore di carcere di Becker:

“Dopo aver aspettato in un’area di accoglienza, è probabile che al sei volte campione del Grande Slam sia stato detto di spogliarsi e poi perquisito per cercare armi o sostanze vietate, poi interrogato per valutare il rischio di suicidio o autolesionismo, prima di essere condotto in una cella dell’E-Wing, dove soggiornano i “novellini” per tre giorni. Non ha avuto il tempo di farsi la doccia. La sua prima notte al “Wanno” sarà stata terrificante”.

L’ex prigioniero Chris Atkins ha raccontato la prigione in un libro: “La prima cosa che colpisce è il rumore”, ha scritto del suo arrivo lì nel luglio 2016. “Urlano, sbattono, grugniscono, abbaiano, minacciano, inveiscono, ridano, piangono, litigano, combattano, ululano. È come se qualcuno avesse scaricato ogni singolo effetto sonoro lì, e li stesse diffondendo tutti in una volta. In pratica è Porridge che incontra Qualcuno volò sul nido del cuculo ed è pieno degli individui più terrificanti che abbia mai visto”. La cella di Becker sarà una di quelle condivise, con un pavimento di cemento e un bagno senza sedile o tendina per la privacy. I materassi sui letti a castello sono in plastica blu, così i fluidi corporei possono essere puliti più facilmente. Atkins dice che i detenuti “sembrano per lo più essere gravemente malati di mente, fuori di testa per la droga o entrambi. Cosa fanno tutto il giorno? Fumano e guarda Cash In The Attic in TV”.

Becker dovrebbe essere trasferito nella H-Wing, la parte più “protetta” della prigione, che ha comunque solo sei docce per 86 celle.