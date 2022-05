La Procura Figc apre un’inchiesta sui festeggiamenti della Roma: nel mirino i cori contro la Lazio

La Procura Figc ha aperto un’inchiesta in merito ai comportamenti dei calciatori della Roma sul bus scoperto che ha sfilato per le strade della Capitale per celebrare la vittoria della Conference League. In particolare, ai calciatori viene contestata la violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva, che impone loro di rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva. Nono sono stati resi nomi i noti dei calciatori, ma in molti hanno cantato cori contro la Lazio. Si tratta di una dinamica simile a quella che ha riguardato i calciatori del Milan la scorsa settimana, che hanno esposto striscioni contro i cugini nerazzurri.

Per le società si profilano ipotesi di responsabilità oggettiva.