Fognini: «Wimbledon senza punti? Quasi quasi porto la famiglia a Formentera»

“Ho personalmente parlato con Gaudenzi e gli ho fatto i complimenti: si vocifera che riducano anche il price money. Se così fosse, visto anche il non grandissimo feeling con l’erba, in quelle due settimane potrei portare la famiglia a Formentera…”.

Fabio Fognini è uno di quelli che potrebbero evitare Wimbledon, visto che quest’anno il torneo è ridotto a ricchissima esibizione. Dopo aver superato il primo turno al Roland Garros ha parlato del suo futuro di professionista-padre in età avanzata:

“Mi piacerebbe giocare anche il 16esimo Roland Garros, ma come detto a fine stagione tireremo le somme e vedremo. Negli ultimi anni ho sicuramente fatto molta fatica, sono stati difficili per diversi motivi, ma se continuo ad avere questo spirito, questa condizione, non ci sono dubbi sul fatto che possa continuare a giocare. Lo ammetto, mi piacerebbe tornare ad alzare un trofeo, ma devo anche considerare che la mia famiglia inizia a reclamarmi ogni giorno di più. E’ vero, c’è Flavia che mi aiuta, ma tre figli non sono semplici da gestire, soprattutto il prossimo anno, quando il più grande dei tre inizierà ad andare a scuola… ne parleremo e vedrò cosa fare”.