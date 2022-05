El Mundo: «Basta parlare di miracoli, le vittorie di Ancelotti sono trionfi della logica»

Il successo del Real Madrid sta nella semplicità e nella coerenza del suo meccanismo. La cosa più difficile nel calcio”

Basta con questa storia dei “miracoli”. Basta con la retorica del caso, se non della fortuna. Scrive El Mundo che “al di là della capacità con cui Ancelotti annulla l’ego, i suoi trionfi sono logici. E vanno ben oltre la sopravvivenza. Ad Ancelotti non interessano le copiose tattiche o la sperimentazione stessa dell’esibizionista, quanto piuttosto la gestione fisica e psicologica del talento. E lì, probabilmente, non ha rivali”.

Il quotidiano spagnolo torna ancora sulla vittoria del Real ma soprattutto analizza a bocce ferme il lavoro tattico di Ancelotti.

“Ancelotti ha affrontato la finale contro il Liverpool senza innovare e con il piano che tutti si aspettavano”. “Convinto l’allenatore del Real Madrid di quello che avrebbe trovato nella prima mezz’ora, ha fatto in modo che i suoi giocatori resistessero meglio che potevano, con Courtois come ultima frontiera impraticabile”.

E più nello specifico “l’idea di attaccare Konaté – compagno di ballo di Vinicius – e Van Dijk in veloci transizioni frontali non poteva essere quella giusta, così Ancelotti ha finito per ribaltare il match per come doveva essere: sulla corsia di Valverde, troppo trascurata da Robertson”.

Il succo è che il Real ha lasciato sfogare il Liverpool, facendogli perdere pian piano lucidità ed efficacia, per arrivare infine ad un dato: “Il Liverpool ha tirato 23 volte e ha perso. Il Real Madrid, tre. Ha segnato un gol e un altro è stato annullato”. E ha vinto.

“Il successo del Real Madrid – conclude El Mundo – sta nella semplicità e nella coerenza del suo meccanismo. La cosa più difficile nel calcio”.