Serie A, Casini: «Abbiamo approvato delle modifiche allo statuto per adeguarlo ai principi Figc»

Il presidente della Lega al termine dell’assemblea: «Un risultato importante ottenuto anche per la ritrovata compattezza tra i club»

La Lega Serie A fa sapere tramite un comunicato ufficiale di aver approvato all’unanimità alcune modifiche allo statuto, per adeguarlo ai principi informatori della Figc. Oggi i club si sono riuniti in assemblea nella sede di via Rosellini. Nella nota viene sottolineato che si sono ritrovati tutti compatti nel decidere.

“Società compatte per favorire lo sviluppo della Serie A”.

Sembra che improvvisamente in Lega siano spariti litigi e spaccature. Almeno a leggere le parole del presidente.

«È un risultato importante, ottenuto anche per la ritrovata compattezza della Lega e tra tutte le Società, che ringrazio. Ora il testo sarà inviato al Commissario ad acta e alla Federazione. Ringrazio il Presidente Gravina e il Commissario per la collaborazione mostrata nelle ultime settimane».

Casini racconta le novità:

«Per quanto riguarda le licenze nazionali, il gruppo di lavoro attivato dalla Lega Serie A aggiornerà nei prossimi giorni il documento prodotto in queste settimane in vista del Consiglio federale. Ringrazio tutto il gruppo per l’attività svolta finora in un clima di collaborazione tra tutte le Società».

L’assemblea ha istituito due commissioni permanenti, una che si occuperà di “Riforme” ed una per le “Infrastrutture.

«Il compito di queste due Commissioni, nelle quali saranno distribuiti tutti i Club, sarà di formulare, in tempi rapidi, proposte per favorire lo sviluppo della Serie A e del calcio italiano in generale. Saranno recuperate le idee già discusse negli anni, verificate e aggiornate, così come saranno identificati i problemi e le possibili soluzioni. E le Commissioni serviranno anche per collaborare in modo proficuo con il Tavolo permanente attivato dalla Figc».

Infine, la prossima Assemblea di Lega sarà a Roma, in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma l’11 maggio 2022, alla quale sono state invitate tutte le Società.