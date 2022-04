Lobotka, c’è lesione muscolare: stop di una decina di giorni per lo slovacco

Il Napoli ha comunicato l’esito degli accertamenti. Il problema è al bicipite femorale della coscia destra. Lobotka aveva già avuto un infortunio identico a febbraio

Si prospetta uno stop di dieci-quindici giorni per Stanistlav Lobotka. Il regista slovacco del Napoli s’era fermato nel secondo tempo della sfida alla Roma dello scorso lunedì, salterà la partita con l’Empoli e probabilmente anche quella successiva col Sassuolo. Gli accertamenti strumentali a cui s’è sottoposto oggi – come comunicato dal Napoli nel consueto report dell’allenamento – hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Si tratta dello stesso identico infortunio che Lobotka aveva già avuto a febbraio, a ridosso della gara d’andata col Barcellona che poi infatti non giocò. Si fece male con l’Inter pochi giorni prima, la diagnosi fu la stessa.

È l’ennesimo infortunio muscolare della stagione del Napoli. Lo facemmo notare proprio all’epoca e la situazione non è cambiata. È un tema su cui non si può fare a meno di riflettere seriamente.