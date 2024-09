Federer: «Ritirarsi è come vivere il funerale della propria vita. Vivi tutto sfocato, al rallentatore»

A El Pais: «Sei triste, perché sai che si sta avvicinando il momento e che è inevitabile. Ho cercato di convincermi che potesse essere un momento felice»

Federer: «Ritirarsi è come vivere il funerale della propria vita. Un momento di gioia e sofferenza»

“Federer: Twelve Final Days” è un documentario che raccoglie gli ultimi giorni di Roger Federer da tennista. Uscirà su Amazon Prime Video. L’ex tennista ne ha parlato in un’intervista a El Pais.

Severin Luthi dice che, con il ritiro, gli atleti muoiono due volte. Sei d’accordo?

«Ascolta, è una sensazione incredibile, come se stessi vivendo il funerale della tua vita. È una sensazione molto strana, ad essere onesti. Sei completamente vigile e vivi in maniera sfocata, al rallentatore, tutto ciò che sta accadendo. Ecco perché guardare il documentario è come una terapia; in effetti, rende molto difficile per me guardarlo perché so cosa ho sentito allora, e lo rivivo di nuovo. Quindi quello che dice Severin può sembrare forte, ma gli atleti che non si sono ancora ritirati non sanno cosa significhi veramente. È come un’operazione: sai come ci si sente solo una volta che l’hai attraversata».

L’avevi immaginato così?

«Ho pensato che forse in quel momento sarei stato al centro dell’attenzione, con un microfono. Stavo pensando a una cosa del genere, era quello che avevo previsto, ma è stato molto di più. Ecco perché ho convinto me stesso, la mia squadra e tutti che forse valeva la pena mostrare questo materiale, perché era qualcosa di così speciale, così unico e così doloroso, e allo stesso tempo così bello, che i tifosi potrebbero trovare interessante come ho vissuto quegli ultimi giorni».

Quanto può essere difficile per una leggenda della tua grandezza accettare che il tempo è arrivato, che è finita?

«In realtà è un mix di sentimenti. Sei triste, perché sai che si sta avvicinando il momento e che è inevitabile, ma dopotutto sappiamo tutti che finirà in un momento o nell’altro, quindi cerchi di affrontarlo nel modo più piacevole possibile e confidi che sarà un momento bello, non solo di sofferenza. Ho cercato di convincermi che potesse essere un momento felice della mia carriera, non qualcosa di triste, e penso che il film lo rifletta davvero bene. Volevo che fosse più di “Ok, ciao a tutti”».

Federer: «Operazione? La riabilitazione mi dava qualcosa da fare ogni giorno»

Nel 2016, il menisco si è rotto e sei stato sottoposto a un intervento chirurgico; poi, nel 2021, hai subito una seconda artroscopia. Com’è stato l’ultimo processo di recupero?

«L’operazione era necessaria. E ad essere onesti, non è stato così difficile perché non dovevo combattere quotidianamente per rimanere motivato. Ho amato il processo di andare in fisioterapia e riabilitazione, avere qualcosa da fare ogni giorno e poter vedere i miglioramenti che stai ottenendo; tutto ciò è stato sufficiente per mantenermi motivato. Anche quando le cose non stavano migliorando o peggiorando, a volte ti dicevi: “Ok, cerchiamo di capire.”Ed è stata una bella sfida per me. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno».

Quando hai capito che non sarebbe stato possibile tornare?

«Il giorno dopo l’operazione tenti di camminare di nuovo e lo fai a piccoli passi come se fossi di nuovo un bambino, ma questo è già un miglioramento. Logicamente, il percorso per poter correre, saltare e giocare è ancora molto lungo, ma si pensa che allo stesso tempo quel momento si stia avvicinando sempre di più. Il momento veramente difficile è alla fine, quando ti rendi conto che hai un’ultima salita in cima, e vedi che non ci stai arrivando. Accettare tutto questo è stato un po ‘ triste perché mi sarebbe piaciuto avere un’ultima possibilità di giocare, ma allo stesso tempo ho provato sollievo dal fatto che non avrei dovuto passare attraverso tutte quelle emozioni brutali di dolore, essendo al cento per cento e dovendo giocare di nuovo davanti alla folla. Così ho deciso di fermarmi e, in effetti, mi sento molto felice».

ilnapolista © riproduzione riservata