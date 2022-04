L’ex ad dello Zenit: «Spalletti è tra gli allenatori più aperti e sensibili. Mancini arrogante»

L’ex ad dello Zenit San Pietroburgo, Yuri Gusakov, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti, che ha allenato il club qualche anno fa.

Ben diverso il ricordo di Roberto Mancini.

«C’era una certa arroganza in lui. E risentimento per non aver preso giocatori per cifre folli, anche se gli erano stati promessi. Quando ha ricevuto l’offerta per allenare la nazionale italiana si è comportato in modo incomprensibile e poco professionale. Durante la preparazione invernale conduceva sessioni d’allenamento una tantum. Lo Zenit ha finito al quinto posto, peggior risultato degli ultimi anni. Sembrava chiedesse di essere esonerato».