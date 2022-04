Il Milan preda dei fondi, ma a leggere i giornali sembra stia arrivando un nuovo Berlusconi

Lo compra Investcorp, per più di un miliardo. Ma i soldi vanno a Elliott, non al club. I club italiani sono diventati prodotti finanziari

Che Investcorp abbia ormai comprato il Milan è un fatto. Secondo l’agenzia Reuters venerdì potrebbe essere il giorno delle firme sul contratto preliminare di compravendita. Sabato 30 scadrà il periodo di trattativa in esclusiva con Elliott. La Reuters parla di un affare da 1,18 miliardi euro.

Ma la lettura che se ne fa in Italia è un po’ straniante: la notizia viene “pompata” (basta leggere la Gazzetta dello Sport in questi giorni) come se un nuovo mecenate fosse alle porte di Milano, pronto a riempire le casse del club per spendere, spandere e vincere. E invece no.

“Le squadre di calcio italiane sono diventate di recente un obiettivo molto popolare per gli investitori esteri – scrive la Reuters – attratti da valutazioni più convenienti rispetto a quelle della Premier League inglese e di altre rivali nei principali campionati europei”. C’è un motivo se nove dei 20 club della Serie A sono ora controllati da investitori stranieri, ed è la speculazione.

Investcorp, con una storia di ribaltamento di marchi di lusso esclusivi, come Gucci e Tiffany, gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset con linee di business tra cui private equity, immobili e infrastrutture. Elliott ha rilevato il Milan nel 2018 e ha portato avanti una strategia di risanamento finanziario, cercando di contenere i costi salariali sviluppando al contempo le entrate commerciali. Il Milan, scrive sempre la Reuters, “dovrebbe ridurre la sua perdita annuale a circa 60 milioni di euro nel 2021-22 dopo una perdita di 96,4 milioni nell’esercizio precedente, quando l’indebitamento finanziario netto era di circa 100 milioni di euro”.

Il miliardo di cui si parla nella nuova trattativa andrà ad Elliott, non al Milan. Elliott ha registrato margini di profitto del 55% l’anno da quando ha preso il club con delle modalità che ora si stanno riproponendo in modo simile tra Zhang e Oaktree. Ci ha guadagnato, Elliot. E’ quello che fanno i fondi di investimento per definizione: investono per fare profitto.

Stessa cosa dunque farà Investcorp: dovrà cercare di aumentare il valore della società, e di fare ulteriore profitto. Il Milan è un prodotto finanziario come un altro.