L’Inter galleggia grazie ad un prestito “a strozzo” con un interesse al 12%

L’accordo di finanziamento tra Suning e Oaktree per l’Inter prevede interessi al 12%. Emerge dai documenti legati al bilancio annuale di OCM Luxembourg Sunshine SARL, il veicolo lussemburghese tramite cui il fondo californiano ha garantito il finanziamento alla famiglia Zhang, che ha visionato Calcio e Finanza.

Quando scrivemmo di Inter al banco dei pegni, mentre in moltissimi si affrettavano ad incensare Zhang per aver trovato i fondi per tenere a galla il club, non c’eravamo andati lontanissimi. Alessandro Maria Esposito ci spiegò che quello più che un prestito si chiama in gergo “trade in collateral”. Ora apprendiamo, in aggiunta, che trattavasi di accordo quasi a “strozzo”:

Quando ci dicevano “zitti che #zhang ha trovato i soldi” prestito magico era mossa disperata: soldi a strozzo 12% e PIK. Lo dico da tempo: equity Zhang ormai zero, gioca ultime fiches con soldi non suoi. Quanto può durare? Come er gatto sull’Aurelia #inter https://t.co/RXa4MWvO1L — Alessandro F Giudice (@AFGiudice) April 27, 2022

Nel dettaglio – scrive Calcio e Finanza – il finanziamento ha garantito 292,12 milioni con tasso di interesse al 12% a Grand Tower Sarl, una delle holding tramite cui Suning controlla l’Inter, nonché il veicolo dato in pegno nell’operazione: se la proprietà cinese non ripagasse il finanziamento, Oaktree prenderebbe in mano quindi Grand Tower, in una struttura dell’operazione simile a quella realizzata per il Milan tra Yonghong Li e il fondo Elliott per il Milan. Di nuovo: era abbastanza evidente per chi maneggia queste cose.

I fondi per il finanziamento sono entrati in OCM Luxembourg Sunshine SARL attraverso quattro diverse holding controllate da Oaktree: 9,9 milioni di euro da OCM Luxembourg VOF Sarl; 40,0 milioni da OCM Luxembourg OPPS Xb Sarl; 218,3 milioni da OCM Luxembourg OPPS XI Sarl; 3,9 milioni da Oaktree Phoenix Investment Fund.

Il tasso al 12% ha generato già interessi nel corso del 2021 pari a 21 milioni di euro da parte di Suning nei confronti di OCM Luxembourg Sunshine SARL, versati dalla holding del gruppo cinese (non ci sono debiti riferiti alla quota di interessi per il 2021).

Interessante il commento, poco tempo fa, di Marotta: “E’ un’operazione che riguarda la proprietà, il club è in sicurezza”.