I gol dell’Empoli sono colpa di Spalletti, che pretende la costruzione dal basso da Malcuit e Meret

POSTA NAPOLISTA – In quella situazione si spazza via alla Rocco, ma Spalletti è non è Rocco. Per non parlare dei sofismi incomprensibili in conferenza stampa

Mi chiedo come sia possibile che tra tanti commentatori nessuno si chiede perché prima Malcuit e poi Meret abbiano commesso quei gravissimi errori che hanno regalato due gol all’Empoli. Ossia ricercare il motivo dell’errore. Sono impazziti all’improvviso? Colpa loro nella esecuzione, certo. Ma colpa soprattutto di chi pretende (anche da loro che non sono in grado di farlo) la famigerata costruzione del gioco dal basso, che è sempre molto rischiosa, ma soprattutto all’80’, quando stai vincendo 2-0 quando non la fa neanche il City (e loro sì che sanno farla): quindi, colpa di Spalletti.

Questo deve essere detto in modo chiaro, nonostante il direttore Gallo (neanche lui ha capito che la colpa è stata della inutile “costruzione dal basso”?). In quella situazione si spazza via alla Rocco, ma Spalletti non è Rocco ma è sufficientemente presuntuoso. E non mi venite a dire che ha fatto bene, ma per favore, dopo quello precedente che sta al calcio come Putin sta alla pace, chiunque avrebbe fatto meglio: la Rosa del Napoli è seconda solo all’Inter.

Per non parlare delle sue conferenze stampa, ossia della supercazzola con scappellamento a destra come se fosse antani del conte Mascetti: sofismi incomprensibili. Poi c’è anche di peggio: se un presidente non capisce una mazza di calcio (gli daranno l’oscar per avere mandato via Ancelotti e, al suo posto, preso quell’altro) almeno si circondi di gente capace, senza andare tanto lontano, tipo Inter o Milan.