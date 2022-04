Grassani fa ridurre la squalifica a Medel grazie alla fotografia dell’arbitro Sacchi aggressivo

Mattia Grassani fa ridurre la squalifica di Medel da due a una giornata grazie a una fotografia. È la fotografia che immortala l’arbitro Sacchi al momento dell’espulsione del cileno durante Juventus-Bologna. La foto evidenzia l’aggressività dell’arbitro nei confronti del giocatore del Bologna. Squalifica ridotta e stasera Medel sarà in campo contro la sua ex Inter.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Può l’atteggiamento di un arbitro, che ovviamente redige il referto di fine gara, diventare “tesi difensiva”? Può una fotografia, un fermo-immagine, diventare attenuante evidente? Possono. La Corte d’Appello – anche considerando l’atteggiamento di Sacchi – ha accolto il ricorso del Bologna – difeso dall’avvocato Mattia Grassani – e ridotto la squalifica da 2 a una giornata (già scontata contro l’Udinese) a Gary Medel.

Ma cosa ha fatto breccia nelle valutazioni della Corte d’Appello (…)? Anche – appunto – una fotografia, messa agli atti. E nella fotografia c’è Juan Luca Sacchi, arbitro di Juventus-Bologna, che urla “fuori controllo” verso un Medel che si ritrae. E questo “flash” è stato considerato attenuante per far capire il tono dei… duellanti. Poi, detto che nella tesi del ricorso c’era anche il fatto di aver “solo leggermente toccato” l’arbitro, è stato utilizzato un precedente difensivo: la frase di Luca Marchetti, portiere, in Genoa-Juventus del 2019 in cui agli arbitri disse due volte «Siete scarsi». Prese due giornate ridotte poi a una. Il tutto considerando che il Pitbull (secondo la difesa e come poi è andato a ribadire Medel post- gara a Sacchi) non ha mai insultato né avuto un atteggiamento ingiurioso, minaccioso o irriguardoso.