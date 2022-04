Caso Supercoppa, Rubiales: «Mi hanno rubato gli audio dal cellulare, so chi beneficia di tutto questo»

Il presidente della Federcalcio spagnola: “L’affare con l’Arabia Saudita è tutto legale. Ci vorrebbero altri Piqué nel calcio, giocatori istruiti che vogliono fare altro”

“La Federazione non paga niente a Kosmos, chi paga Kosmos è Arabia Saudita”. E comunque è “tutto legale”. Però il Presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales non ne può più. Va in conferenza stampa e chiarisce il “caso Supercoppa”, gli audio con Piqué “rubati” dal suo cellulare.

“So chi beneficia di tutto questo e lo sapete anche voi. Soffro continui attacchi da quando sono presidente. Ho accumulato 20-25 denunce. È una campagna di usura continua. Il vero problema è che le informazioni sono state rubate illegalmente dal mio telefono. Sono davvero indignato per tutte le falsità che si stanno riversando su di me”.

“Come si fa a parlare di dibattito etico quando gli audio sono stati presa dal mio cellulare? Dove ho foto con le mie figlie e conversazioni con i miei amici…”

Riguardo all’affare con l’Arabia Saudita con Piqué a far da mediatore Rubiale riepiloga:

“Kosmos ci propone un cambio di formato e io l’ho già proposto in campagna elettorale. Cominciano a lavorare e parliamo con Stati Uniti e Arabia Saudita, parliamo con Qatar, Cina, India e qualche proposta è arrivata dall’Africa. La RFEF non paga un solo euro di commissione a nessuno. Parliamo di 400 milioni di euro per il calcio spagnolo. 50% per i club che partecipano e il 50% per il calcio più piccolo. Non c’è molto altro da dire qui. L’abbiamo resocontato pubblicamente nelle Assemblee ed è stato votato senza alcun voto contrario”.

“Speriamo che ci siano sempre più calciatori come Piqué, che sono istruiti, vogliono essere imprenditori o fare qualcosa di diverso dal giocare a calcio”.

“L’operazione è legale. Detto dagli stessi media che l’hanno pubblicata, quindi entriamo sul piano etico. Questo non mi stupisce, ma tutto quello che è stato fatto è stato comunicato. La Federazione non ha pagato e non pagherà alcuna commissione. Il rapporto di Kosmos è con l’Arabia Saudita”.