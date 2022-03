Gazzetta: si torna a parlare di rinnovo di Sarri alla Lazio, vuole avere voce in capitolo sul mercato

Accetta il sacrificio di un big (Milinkovic Savic) in cambio di 5-6 acquisti: i nomi sono Vitinha e Maxime Lopez per il play e Kepa come portiere

Si torna a parlare di rinnovo di Sarri alla Lazio. Rinnovo fino al 2025. Il tecnico toscano ha firmato un biennale, quindi per l’anno prossimi – a meno di offerte dall’estero – non dovrebbero esserci problemi. Ne scrive la Gazzetta:

La firma era attesa proprio durante le feste di fine anno. È invece prima slittata per poi essere addirittura congelata. Colpa (non solo, ma soprattutto) di certe frizioni sorte tra le parti durante il mercato invernale. Al club non è piaciuta l’insofferenza mostrata (anche pubblicamente) dal tecnico in alcune circostanze. A Sarri non è invece andato giù il sostanziale immobilismo dei dirigenti sulle operazioni in entrata. Acqua passata, però. Tra Sarri e la Lazio è tornato il sereno.

I dirigenti chiedono di eliminare quella clausola rescissoria che consente al tecnico di liberarsi per l’estero, l’allenatore vuole delle rassicurazioni sul mercato prossimo venturo. Sarri è disposto ad accettare il sacrificio di un big (Milinkovic il principale indiziato) che serva però a finanziare 5-6 acquisti di grande livello per migliorare sensibilmente la rosa.E vuole avere voce in capitolo su questi acquisti (non è un mistero che per il ruolo di play abbia già indicato i nomi di Vitinha del Porto e Maxime Lopez del Sassuolo, mentre per il portiere punta su Kepa).