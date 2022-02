CorSport: la Lazio è la grande incompiuta del campionato, Lotito decida cosa fare del club e di Sarri

Per Alberto Dalla Palma la Lazio è la grande incompiuta del campionato. Lo scrive sul Corriere dello Sport.

“Soprattutto dopo un’ora di grande calcio contro il Napoli: conquista il campo, metro dopo metro, lo chiude nella propria area e sbaglia almeno tre gol, prima con Luis Alberto, poi con Immobile e ancora con Felipe Anderson. Palleggia che è una meraviglia, ritrova all’improvviso tutte le qualità di cui è in possesso da anni e aggiunge la capacità di aggredire che le ha regalato Sarri: ma non riesce a entrare nella partita fino in fondo, non riesce a dominarla e a conquistarla, proprio come era accaduto qualche giorno fa con il Porto”.

“Le manca sempre qualcosa, o davanti o dietro, sono dettagli, ma sempre decisivi”.