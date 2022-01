Tsitsipas: «Medvedev non è la più matura delle persone. Non so quanto a lungo possa correre così»

Dopo la sconfitta agli Australian Open: «Non gli presto molta attenzione in campo, sono concentrato su di me. Il coaching di mio padre? Gli arbitri non capiscono che in campo non si sente niente»

La finale del singolare maschile degli Australian Open 2021 sarà tra Rafael Nadal (che ha sconfitto Berrettini in quattro set) e Medvedev (che ha battuto, sempre in quattro set, Tsitsipas).

In conferenza stampa il greco non si è tirato indietro e ha risposto alle domande anche sul suo avversario cui ha riconosciuto di aver giocato meglio.

Alla fine del secondo set, Medvedev ha inveito contro l’arbitro e ha protestato perché non prendeva provvedimenti nei confronti di Tsitsipas perché riceveva continuamente consigli da suo padre ed è una pratica vietata (il coaching).

Hanno chiesto a Tsitsipas come si comporta quando vede Medvedev perdere il controllo.

È stato divertente. Non gli presto troppa attenzione. So che i giocatori si comportano così anche per distrarti. Forse era una tattica. Lui non è la più matura delle persone.

Ti ha accusato di aver ricevuto il coaching da tuo padre.

Non è vero. Non sento niente quando gioco. È impossibile. Con il rumore che il pubblico un punto e l’altro, ci vorrebbe una grande capacità per ascoltare gli allenatori. Ci stavo ridendo l’altro giorno perché durante la mia partita contro Paire, i miei allenatori erano come a cinque chilometri di distanza e ancora una volta ho subito preso un avvertimento per il coaching. È stato il momento più divertente di questo Australian Open.

L’avvertimento l’ha disturbata? Perché dopo non hai vinto un set.

Ci sono abituato. Sono da tempo nel mirino degli arbitri. Mi sento come se l’arbitro guardasse sempre dalla mia parte e mai da quella del mio avversario. Penso di essere vittima di questo da molto tempo. Cosa posso dire? Non credo che gli arbitri capiranno mai che non posso sentire nulla in campo perché sono concentrato sul gioco, ripeto i punti nella mia testa. L’ultima cosa che voglio è che qualcuno mi dia consigli su quello che devo fare. In allenamento, forse, ma non in gara.

Hai mai chiesto a tuo padre di non parlare durante le tue partite?

Sì, abbiamo avuto una discussione su questo. Ma sai, lui è così, quando c’è tensione, parla. Non puoi fermarlo. È nella sua natura. Ho passato ore a parlarne con lui, ma lui è fatto così. E sono sicuro che continuerò a ricevere avvertimenti, anche se non sento nulla. Possono fare quello che vogliono se pensano di avere ragione. Questo è il motivo per cui l’anno scorso mi sono dichiarato a favore del coaching durante le partite. Comunque, tutti gli allenatori lo fanno. La maggior parte lo fanno in modo sottile e la fanno franca. Consentendo il coaching, tutto diventa più trasparente.

Lei ha parlato di mancanza di maturità di Medvedev. Cosa ne pensi di lui personalmente? Riesci a separare la persona dal giocatore?

È un grande giocatore, molto competitivo. Corre come un maratoneta, per ore e ore. Non so se potrà durare così a lungo. Per esperienza, so che correre così tanto ha un forte impatto sul tuo corpo. Lo hanno detto anche altri campioni. Ma rispetto il fatto che possa correre così a lungo e che fisicamente sia presente su ogni punto. È uno dei più grandi combattenti sul campo, insieme a Nadal.