Telegraph, i tifosi dell’Everton sono stanchi di “tanto rumore per nulla”

I sostenitori ora vogliono un progetto, ritenendo che Moshiri abbia preso una serie di decisioni terribili, comportandosi come un cacciatore di autografi famosi

La situazione dell’Everton è sempre più complessa e a tratti tragica. Nonostante l’esonero del tecnico Rafa Benitez, i Toffees hanno perso ancora, stavolta in casa, contro l’Aston Villa di Gerrard e Coutinho.

Al termine dell’incontro alcuni sostenitori del club inglese di sono fermati fuori al Goodison Park per protestare. Come si è arrivati ​​a questo, si chiede il Telegraph oggi che cerca di ripercorrere le tappe in discesa del club e di capire lo stato d’animo dei sostenitori.

È durata più di un’ora, scrive il quotidiano, la manifestazione dei tifosi, che però hanno “saggiamente” deciso di non prendere di mira il proprietario Farhad Moshiri”, considerando il suo investimento di 500 milioni di sterline

Se Moshiri si fosse offeso abbastanza da andarsene, le conseguenze finanziarie sarebbero state più devastanti della retrocessione.

L’obiettivo è stato invece il presidente Bill Kenwright.

Kenwright è presidente da 18 anni ei suoi critici sono divisi in due fazioni; quelli che credono che Moshiri si fidi ancora a Kenwright sulle principali questioni calcistiche, e quelli che pensano che Kenwright non faccia abbastanza per prevenire le calamità di decisioni come la nomina di Sam Allardyce o Rafael Benitez .

I supporter sono frustrati perché sentono che la loro voce è stata ignorata per troppo tempo, infatti questa è stata già la seconda manifestazione di disappunto della stagione

I sostenitori più moderati concordano che per Kenwright sarebbe più saggio essere meno visibile, non perché non abbia a cuore gli interessi del club, ma perché è diventato uno scudo di alto profilo.

L’Everton si trova nella situazione in cui è al momento perché

il suo proprietario ha preso una serie di decisioni terribili. È evidentemente guidato dal suo socio in affari (e sponsor principale del club), Alisher Usmanov, e sotto l’incantesimo di alcuni dei power-broker di più alto profilo del gioco.

I tifosi, scrive il Telegraph, hanno la sensazione che ogni mossa fatta sia al fine di incontrare celebrità del mondo del calcio come se fossero “cacciatori di autografi più ricchi e privilegiati del calcio mondiale”

I fan dell’Everton hanno desiderio di saggezza, empatia. Vogliono che il club dimostri di aver un piano chiaro e di ampio respiro, non finalizzato a fare tanto rumore per nulla.