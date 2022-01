Sky: il Napoli ha chiesto informazioni al Frosinone per Federico Gatti

Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Napoli ha chiesto informazioni al Frosinone per il suo centrale, Federico Gatti. Su di lui ci sono anche Torino e Juventus.

“C’è anche il Napoli per Federico Gatti, difensore classe 1998 del Frosinone. Il club campano ha chiesto informazioni al Frosinone per il centrale, che è un obiettivo di mercato anche del Torino, al momento più avanti. Il difensore del Frosinone nella stagione in corso ha totalizzato 18 presenze, segnando anche 3 reti e fornendo 1 assist vincente. Oltre a Torino e Napoli, anche la Juventus ha sondato nelle scorse settimane il profilo di Gatti per il reparto difensivo”.